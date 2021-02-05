布魯克林籃網本周在全國轉播擊敗洛杉磯快艇，取得重要一勝。退役球星韋德(Dwyane Wade)在TNT節目說，如果籃網要在最後關頭交付進攻任務，他認為哈登(James Harden)是最佳人選。「我覺得哈登有能力讓全部隊友參與進攻，必要時他自己就可以砍60分。」

哈登該場比賽繳出23分、11籃板、14助攻，這是他轉隊籃網以來第4次大三元。在哈登之前，籃網隊史僅有名人堂控衛奇德(Jason Kidd)能在單個球季打出這麼多次大三元。哈登賽後說他不再重視數據了，只是想要贏球而全力拚鬥。哈登與隊友杜蘭特都拿過得分王(Kevin Durant)，哈登也曾是助攻王。

女籃明星帕克(Candace Parker)認為關刻最厲害的應該是杜蘭特，「KD拿過那麼多次得分王，說到最後一擊要把球給誰，那一定是KD，那就像開啟作弊模式一樣，聯盟沒人有他那種本事。」

韋德解釋：「如果你只需要一次投籃，對，那應該給杜蘭特。換成是最後一波攻勢，我覺得還是要給哈登來處理。這不是區區一個跳投的問題，我需要有人來指揮攻勢，要來傳導進攻，有能力攻破敵人陣地。我個人看法，單純投籃我選擇KD，要找人控場我選哈登。」

然而在這兩種情況，自稱是絕殺第一高手的厄文(Kyrie Irving)都沒有被放入討論。今年1月對戰華盛頓巫師，厄文負責處理過最後一波攻勢，他沒傳給杜蘭特而自己出手，最後輸掉比賽而遭嘲笑。

(中時新聞網)