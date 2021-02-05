南山公墓內的環保庫錢爐啟用，台南市長黃偉哲與地方民代一起見證。（程炳璋攝）

台南市過去治喪燒庫錢儀式委由民間承攬，常遭檢舉空汙，政府取締一度引起業者抗議，台南市首座公營庫錢爐5日在南山公墓區內落成啟用，新爐加裝合格的環保設備，有助降低空汙，但處理數量仍有限，台南市長黃偉哲認為持續輔導業者是並行辦法。

台南市立殯儀館的出殯喪家平均每日約有50戶，多數會有大量燒庫錢的需求，每戶庫錢約300公斤，燃燒後對空汙負擔大。

台南市政府過去從未設立公營庫錢爐，全由民間業者受託代燒，幾乎為露天燃燒方式，台南市環保局曾接獲附近民眾檢舉空汙取締，引發業者不滿抗議。

台南市首座環保庫錢爐耗時兩年完工，造價1450萬，配有環保合格設備，可隔絕燃燒的有害廢氣，5日在南區火化場上線，每日最多處理8戶。

台南市葬儀公會理事長李柏奇認為公營環保庫錢爐仍不足消化每天喪家的庫錢需求，仍盼開放民間庫錢燃燒，輔導合法化。台南市民政局表示，將陸續在新營、柳營增設第2、3座庫錢爐。

台南市民政局在南山公墓內的首座環保庫錢爐5日啟用，黃偉哲到場見證，稱讚環保庫錢爐有助降低空汙，並認為可輔導民間私爐採環保燃燒，兩者並行。

台南市民政局生命事業科表示，新爐需要每年更換環保耗材，成本較高，每戶收費定價3000元，高於民間業者定價1000元，不與民爭利，業者仍有利潤經營。

(中時 )