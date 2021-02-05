民航局邀請航空公司與相關工會，2月5日下午開會討論，研議在疫情期間放寬對機師與空服員的飛航執勤期間限度，這等於放棄飛航安全和勞工權益，對機組員的影響變成形同毫無工時限制，機組員的體力及精神狀態將會嚴重的影響飛航安全。航空公司若選擇用下降飛安標準來應對營運困難，更無異於飲鴆止渴。

包括全國航空業總工會、華航企業工會、長榮企業工會、桃園市空服員職業工會連署表示此堅決反對民航局和航空公司採取這種無視飛航安全的危險作法，罔顧全機旅客和機組員於危險之中。

相關工會指出，航空公司擬採取新執勤措施，長程航班（越洋航線）帶兩組人上機，機組員到外站不入境、不過夜，只有在機上輪流休息後直接返回台灣，連續執勤的時間可高達30~40小時，機組人員將陷入極度疲憊的狀態，對飛航安全有巨大的威脅。

機上低氧、大氣壓力巨變的環境，長時間搭乘本就會導致人體不適和高度疲倦，機組人員搭乘十餘小時的越洋航線後，身心狀態已不佳，再執勤十餘小時返臺，只要稍一不慎，將導致無法挽回的後果，致機上乘客於性命安危之中。

是故現行航空器飛航管理規則（簡稱AOR）中的規範，是飛航安全的最底限，為保護乘客和機組人員的生命安全，已經完全沒有將現行規定再往下修的空間。更何況台灣現行AOR已相較歐盟等國寬鬆，若再下降標準，飛安形同虛設。

因此，航空業工會必須強烈指出，不管是為了一時疫情的影響或是長期考量，都不應該下修飛安的最低標準。航空公司聲稱讓機組員不在外站停留，是為返台後不需居家檢疫，如此高舉防疫大旗，實則是為自身可以節省人力成本和外站住宿成本，卻嚴重殘害機組人員的身心健康，更犧牲乘客的性命安危。

航空公司的營運困難來自於嚴苛的檢疫規定，航空公司真正應該作的是，加強外站的管理、確保航空業不成為防疫漏洞，並透過嚴謹科學的檢討，想辦法減少或免除任何非必要的限制，而不是用機組人員和乘客的性命安危作賭注。

民航局作為航空公司的主管機關，理應監督航空公司、為乘客和機組員的飛航安全把關，追求更低風險的飛安標準，無論如何都不應該用乘客和機組員的生命作賭注，下修飛航安全的標準。

防疫是為了保護大家的生命安全，飛航安全也是為了保護大家的生命安全，兩者不能有取捨，一旦民航局對航空公司作出退讓、修改法規，發生意外事故，那是沒有任何人可以負擔起的代價。

只要上了飛機，機師、空服員、乘客就是共同體，乘客的性命安全就是機組員的性命安全，機組員的性命安全也是乘客的性命安全，我們的天空是希望所有人都能平安抵達目的地的天空，如今在民航局和航空公司即將要跨越飛安這條紅線的當口，相關工會要求全臺灣人民支持他們一起堅決反對修法降低飛安標準。

(工商 )