古曜威、「大胃王YouTuber」賴珮菱、含羞草（草爺）、劉子銓，5日一起出席紅心字會「Hi-Love 一塊，發現愛」公益零錢捐活動。雞排妹（鄭家純）日前指控翁立友在尾牙舞台上性騷擾後，4日爆出主持人曾國城曾在節目上撞胸，古曜威當時也和雞排妹一起錄製節目《全民星攻略》，古曜威憶起當時節目氣氛不錯，事後有與雞排妹合照，沒有察覺異狀，他一聽到該性騷新聞後，坦言心情有嚇一跳。

古曜威、雞排妹在節目中一起合照。（摘自ig）

古曜威自認當時錄影期間，十分緊張，不斷提醒自己要在節目中多說話、表現多一點，「我忙著注意自己的表現，所以在現場沒有感覺，很謝謝城哥照顧我，現場氣氛不錯。」賴珮菱外型亮眼，她憶起學生時期，在搭車時，遇到同班車的上班族一直靠近，突然發現對方一直撫摸她，她十分慌張，還發現對方勃起，當場嚇壞，她趕緊離開下車，她看到近日新聞，有感而發：「女生在當下是很難大喊救命，如果是現在的我發生這種事，我會跟雞排妹一樣公開說話。」

古曜威用新造型亮相，透露新歌已經錄好，這次也嘗試了全新的曲風，被問到過年期間會包多少錢紅包給家人，古曜威透露紅包是5位數，「如果等接下來收入更多，給家人紅包也會增加，相對我也會捐更多的錢幫助孩童。」

(中時 )