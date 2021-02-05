2021年首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽會內賽將在下周一點燃戰火，但日前卻傳出飯店內員工染疫的消息，導致住在飯店內的近500名選手和球賽工作人員遭到隔離並進行採檢，經過一天的等待，大會今天公布檢測結果，全體人員皆為陰性。

為了防堵新冠肺炎疫情，澳網大會祭出最嚴厲防疫規定，而在球員結束14天隔離後，開始進行熱身賽時，卻傳出有飯店員工採檢結果為陽性，導致住在飯店內的人員也必須隔離，台灣網球「一姊」謝淑薇與盧彥勳也都剛好入住該飯店。

盧彥勳昨天透過臉書公布自己的檢疫結果為陰性，今天稍早前澳網總監提利（Craig Tiley）也表示，目前多數球員檢測結果都已出爐，僅剩12人仍在等在最後結果。

隨後澳網推特公布最終結果，所有人員的採檢結果為陰性。今天各項熱身賽也陸續恢復進行，也預計將進行籤表抽籤；今年澳網受疫情影響，開打日期已比原定時間延後3周。

(中時 )