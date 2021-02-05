台灣與大陸邦交國蓋亞那協議設立台灣辦公室，未料新聞宣布不到一天時間，蓋亞那卻因大陸施壓，而片面終止設處協定。對此，民進黨立委鄭運鵬酸，堂堂大國，拿自己不知道有沒有效果的疫苗，要求自己的盟邦不能和台灣有官方往來，真乃禮儀之邦、文明古國，三千年的歷史沒有白活，只是沒有進化而已。

鄭運鵬表示，感謝蓋亞那政府過去一段時間願意和台灣進行雙邊合作，疫情之下被中國壓迫，相信兩國人民都能理解，國際關係分分合合，來日方長，未來還有很多平等互惠合作的機會，祝福蓋亞那平安度過疫情。

綠委陳亭妃則說，從這次案例很清楚，台灣外交真的非常艱辛，尤其才有一點突破，甚至美國也提出鄭重的支持聲明，大陸卻用金錢外交、金錢壓力，甚至用2萬劑的疫苗在威脅利誘，讓大陸的邦交國蓋亞那片面終止台灣設處的協議。

陳亭妃強調，我們不放棄任何機會，且不用金錢競逐的方式，而是用醫療、農技等軟實力，只要一有突破，台灣的民主一定能夠大放光彩，國際間自然會比較民主跟威權的差異，我們一定要繼續加油。

(中時 )