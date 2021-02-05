資深歌手沈雁（本名：周美麟）與江玲、銀霞並列華人國語歌壇第一代「玉女偶像掌門人」，早年她以名曲〈一串心〉走紅，1987年淡出歌壇後就到美國紐約定居，並在當地和男友結婚、經營花店，育有兩子，今(5日)媒體報導，沈雁驟逝，死因尚不明朗。

沈雁1979年從華視第四期演藝訓練班出道，就立刻發行首張專輯，因為搭上秦漢、林鳳嬌主演的電影《我踏浪而來》，讓她出道後就嚐到走紅滋味，接著更以一首〈一串心〉紅遍全台，將演藝事業攀向巔峰，更和歌手江玲、銀霞並列歌壇首代「玉女掌門人」，不過1987年發行完最後一張個人專輯後，她就淡出歌壇回歸凡人生活，婚後便移民美國定居，育有2個兒子，但不時會返台探訪親友。

沈雁淡出演藝圈30多年。（圖／中時資料照片）

沈雁早年參加華視第四期演藝訓練班，原本藝名「林蓁蓁」，後來引用形容美貌的成語「沉魚落雁」，改名為「沈雁」。她外貌清瘦，留著一頭招牌長髮，曾自曝怎麼樣都吃不胖，後來她和夏姓經紀人傳緋聞，唱片公司經理爆料，每回幫沈雁入住的飯店埋單，常常一晚就得付上巨額的長途電話費，可見兩人正在熱戀期，還鬧出第三者傳聞，但不了了之，她最終選擇嫁給圈外人，移居美國開始新生活，有人邀請她在頒獎禮上露面，她下秒婉拒，不肯再重出江湖。

據《聯合新聞網》報導，沈雁大約在去年聖誕節前過世，先前和沈雁是同一個唱片公司的歌手張蓓心，近日發文得知有藝人朋友辭世，內心感到不捨，有人求證問是沈雁嗎？張蓓心沒多說，江玲也鬆口有聽說此事。

(中時新聞網)