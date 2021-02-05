今(5)日是台股庚子鼠年封關，大盤小漲0.61%或96.18點，報15802.40點，相較豬年收盤12118.71點，不僅全年累計暴漲30.40%或3683.69點，7月7日突破30年高點，7月27日創下盤中、收盤新高後就屢次改寫紀錄，上個月21日樹立盤中16238.46點、收盤16019.03點2道門檻，留待年後突破。

台灣股市由於有T+2(交易成立後2日)交割制度，因此較香港、大陸都更早封關，17日則是牛年(歲次辛丑，五行屬土)首個交易日。鼠年自年初一至本周三止，不僅累計漲幅達％，台股總市值成長11.28兆元，可謂大豐收。

金管會表示，會要求證交所、櫃買中心、期交所，休市期間也要密切注意國際經濟與股票、期貨市場變化準備因應，若有國內外重大事件可能影響股東權益或股價，須通報金管會，牛年開市前也會提前測試交易系統，確保新春順利開市。

封關日成交量2804.0億台幣，明顯看得出觀望行情，但大盤走揚，顯示不少投資人仍期待重新開市後牛年走牛市，選擇抱股過年。

綜合專家分析，抱股過年利多可歸納出3點，首先是美國新紓困法案有望過關可繼續維持美股多頭格局；其次是台灣上市櫃公司元月營收將優於預期；最後是MSCI(明晟)預計在小年夜(10日)當天公布的季度調整中，台股權重有望調升，可吸引外資回補。2項利空主要是新冠疫情變化大、長假期間國際政經變化造成不確定因素多。

統一投顧董事長黎方國、康和證券總監廖繼弘認為，現階段多空方向難測，考量春節長假漫漫、台灣疫情持續、國際金融市場不確定因素多，選股建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股​。第一金投顧董事長陳奕光指出，過去15年來台股新春開市後到20日內指數多呈上漲態勢，可採持股、現金各5成策略，進可攻、退可守 。

(中時新聞網)