香氛製造商靜廬企業董事長蕭銘任，5日捐贈600萬元給苗栗縣政府與公益團體「苗栗縣阿斌哥大愛協會」，並加碼捐出1100組抗菌噴霧挹注縣府防疫能量。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

從事香氛製造的靜廬企業董事長蕭銘任是苗栗縣子弟，赴陸經商事業有成不忘家鄉，5日捐贈600萬元給苗栗縣政府、警察局、消防局及公益團體「苗栗縣阿斌哥大愛協會」，得知疫情升溫，再加碼捐出1100組抗菌噴霧給縣府員工，盼落實「全民防疫」精神。

出身苗栗頭份的香氛製造商靜廬企業董事長蕭銘任，身兼東莞億得電器董事長、東莞台商協會虎門分會會長，他經營自創的國際香氛品牌，在疫情期間研發抗菌噴霧，日前與苗栗縣長徐耀昌北上桃園，捐贈2000餘組抗菌噴霧替抗疫的桃園醫護加油打氣，充分展現防疫同心的精神。

5日再捐出600萬元並加碼1100組抗菌噴霧回饋家鄉，苗栗縣長徐耀昌表示，靜盧企業除了挹注公益團體經費，縣府受贈的款項也將全數投入縣政建設、強化警消裝備、設備及關懷弱勢等用途，感謝企業熱心公益，期望縣府團隊及全體縣民都能隨時做好個人防護，保護自身及家人的健康安全。

香氛製造商靜廬企業董事長蕭銘任，5日捐贈600萬元給苗栗縣政府與公益團體「苗栗縣阿斌哥大愛協會」，並加碼捐出1100組抗菌噴霧挹注縣府防疫能量。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

香氛製造商靜廬企業董事長蕭銘任，5日捐贈600萬元給苗栗縣政府與公益團體「苗栗縣阿斌哥大愛協會」，並加碼捐出1100組抗菌噴霧挹注縣府防疫能量。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

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