日本農林水產省今天公布2020年農林水產及食品出口額為9223億日圓（約新台幣2444億元），連續8年創新高。出口額以銷往香港居冠，台灣排第4名。

日本去年農林水產及食品出口額比前年增加1.1%，為9223億日圓。農產品比前年增加11.7%，為6565億日圓。林產品比前年增加2.8%，為381億日圓。水產品比前年減少約20.8%，為2277億日圓。

以出口額多寡來看，居前4名的依次為香港、中國、美國、台灣。出口香港的金額比前年增1.2%，為2061 億日圓。出口中國金額比前年增6.6%，為1639億日圓。出口美國金額比前年減少4.0%，為1188億日圓。出口台灣金額比前年增8.0%，為976億元。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，日本以外的國家也是「宅經濟」需求增大，日本的稻米、雞蛋等出口額成長。海外的「宅經濟」需求增加，日本的雞蛋、稻米、米飯速食包、速食麵等出口都成長。

日本去年上半年牛肉、外食需求低迷，出口下降，但下半年的出口漸漸回升，去年一整年牛肉出口額比前年減少2.7%。日本酒的出口額比前年增加3.1%。

日本水產品去年陷入苦戰。受到疫情影響，香港停辦珠寶展及面對面商機洽談會，使得日本珍珠出口額減少76.9%，為76億日圓。水產品當中出口額居冠的扇貝因價格下降，出口額減少29.6%，為314億日圓。

日本政府目標農林水產品及食品的出口額在2025年達到2兆日圓、2030年達到5兆日圓。

農林水產大臣野上浩太郎今天在內閣會議後的例行記者會表示，今後會因應需求的變化，維持商業流通，致力於出口額達5兆日圓的目標。

(中央社)