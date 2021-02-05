台中南屯區一名女子居家檢疫期間找醫師男女陪睡2日，讓台中市長盧秀燕氣得在防疫會議上怒斥「連二周都忍不住、可惡至極！」，也決定對該名女子開罰20萬元；衛生局指稱已要求其暫停上班，並自主健康管理7天，日前對該名醫師進行採檢一採陰，二採結果也預計5日下午出爐；該事件不斷延燒，大台中醫師公會榮譽理事長藍毅生也呼籲，停止獵巫。

家住台中南屯區的20多歲女子上月26日自大陸返台，並開始進行居家檢疫，唯被民眾發現她27日、28日晚間都有訪客留宿家中，事後女子聲稱是請未婚夫到家中打掃，但經調查，該男子為在醫院服務的醫師，他1月27日晚間7點入住後待了13小時，直到28日早上8點半離開，當天晚間9點又回到女子家中待了11小時，到隔天早上8點15分才離開，共計24小時。

雖然台中市府在搜證完成後立即對該名女子開罰20萬元，並將他移至集中檢疫所繼續檢疫，並對其醫師男友立即採檢，一檢陰，也要求他暫停上班，先行自主健康管理7日，並對其進行二採，二採結果將在5日下午出爐；如仍為陰性即可回到醫院上班，如為陽性將立即將他送到醫院負壓病房。

該事件也引發各界熱議，該名醫師本身就是醫療人員，卻無視防疫規定到女友家留宿，還有網友留言「應該抓出來遊街吧！」藍毅生說，台中市執業醫師約6700多人，其中大台中醫師公會會員數2300多人，為何會有醫師明知故犯？實在很不應該！但現在重點是，應停止獵巫，把重點放在嚴密監控醫師及其女友的健康狀況，匡列男醫約會後足跡、接觸人口等，對防疫工作才有正面的意義。

(中時 )