緬甸軍方2月1日發動政變後，國務資政、政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被拘留，今天傳出她的重要幕僚也遭軍方逮捕。

法新社報導，翁山蘇姬和總統溫敏（Win Myint）1 日遭軍方扣留至今，軍方宣布國家進入一年的緊急狀態，目前由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權。

緬甸歷經數十年軍政府統治，過去10年逐步走向民主，如今這場政變再度終結了文人統治。

翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟（NLD）透過一個經認證的臉書（Facebook）專頁發表聲明，稱黨內領袖之一溫廷（Win Htein）昨天下午離開奈比多（Naypyidaw ）前往仰光。

全國民主聯盟新聞聯絡人齊托（Kyi Toe）說：「溫廷午夜（於仰光）在他女兒的家中遭到逮捕。」他還說，溫廷目前被扣留在奈比多的警察局。

79歲的溫廷是曾服刑多年的政治犯，因倡議反對軍事統治而屢次進出監獄。他被視為翁山蘇姬的得力助手，常接受國內外媒體採訪，闡述翁山蘇姬的想法。

他在遭羈押前，接受當地英文媒體「緬甸邊疆」（Frontier Myanmar）採訪時表示，發動軍事政變並「不明智」，軍方領導人「已把國家帶往錯誤的方向」。

他說：「全體國民都應竭力反對軍方藉由推翻政府、試圖把我們帶回原點的行動。」

(中央社)