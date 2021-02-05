體育學生須兼顧學科與術科，花費更多時間投入學習。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

初次獲選體育班績效優良的五股國中。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

教育部體育署日前核定110年度高級中等以下學校體育班績效優良名單，全國41所績優學校中新北市即佔7所，核定校數全國最多，包含明德高中、清水高中、正德國中、積穗國中、五股國中、德音國小及復興國小。各校須符合體育班成立滿三學年、配有專任運動教練、依時程規定完成自評，並被地方政府評鑑為優良等多項要件，通過體育署實地訪視，才有機會獲選，體育署並各頒發150萬元獎勵金。

新北市近年來積極發展三級運動人才銜接，初次獲選體育班績效優良的五股國中，體育班發展籃球、壘球及跆拳道種類，所收的60名學生中來自於五股、新莊、泰山地區的國小，其中五股區學生即佔有88.3％的比例，畢業後學生則就近就讀泰山高中、丹鳳高中，運動績優學生順利根留新北。校長楊尚青表示，「秉持多元發展精神，我們給予孩子充分發揮體育天賦的空間，提升體育班軟硬體資源，今年榮幸獲獎，獎勵經費已規劃用於體育班學生的課業輔導、改善體育班置物空間及購置器材設備。體育專業與學生生活輔導同等重要，裡外兼具地經營打好體育班基礎，後續成績指日可待！」。

連續2年獲選的明德高中堪稱國手孕育的搖籃，如射箭國手雷千瑩、湯智鈞、柔道國手蔡明諺，都出身於此，獲選績效優良實至名歸。體育班發展田徑、柔道、角力、拳擊、射箭及排球等6種類，國、高中部學生數近150人，108年全中運獲得16金6銀21銅、109年全中運獲得8金12銀15銅，亮眼成績全國名列前茅。校長陳棟遠則表示，「體育團隊住宿生活管理嚴謹，特別重視品德教育，積極辦理課業輔導，除追求競賽成績表現，亦期望孩子們才學兼備」，校方去年添購重量訓練器材、改善體能訓練中心的除濕設備，今年將運用獎勵金整備運動防護室，加強選手的照顧。」，高三的射箭選手戴宇軒說「學校的設備齊全，運動場也整修更新，老師會針對個人訓練的需求去做不同調整，對於我們訓練上的幫助很大」。

教育局長張明文指出，體育學生須兼顧學科與術科，花費更多時間投入學習，辛苦程度難以言喻。隨著近年體育班中央法規變革，課程規劃、學生學習權益、避免過度訓練及充實專任運動教練等，都列為重點執行項目。新北市會持續透過設班審查、研習座談及訪視評鑑等方式，輔導所轄體育班落實法規及課程規範，並持續完善選手訓練環境、強化運動人才三級銜接體系、暢通升學管道，將優秀人才根留新北。

(中時 )