魚池農會紅茶館，僅開幕兩日，已吸引許多外地遊客，營業額達20萬台幣，相當火紅。（黃立杰攝）

籌備多年的魚池鄉農會—日月潭紅茶館，於農曆年前配合農民節，現已開市試營運，僅僅開幕兩天，4日和5日的營業額已達20萬，魚池農會表示，不只是紅茶，希望民眾更加認識在地農特產；慕名而來的民眾紛紛說，魚池紅茶的口味清爽，紅茶館的設計跳脫茶業老派的印象，文青建築風格忍不住一直拍照。

魚池鄉農會總幹事王威文表示，1樓目前販售的魚池各種茶葉、比賽茶、香菇、零嘴等禮盒，也有現場手沖茶；更從義大利進口新型的萃茶機，讓愛喝茶的民眾，品嚐不一樣的風味。紅茶館趕在農曆年前開幕，也希望帶給遊客新春新風貌的感受，推出多彩的茶罐，希望以各種方式，拉廣喝茶的年齡層，讓台灣茶文化更加豐富多元。

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，日月潭紅茶館規劃有5樓，除頂樓的辦公區外，未來每層都開放，且各有特色，1樓是農特產展售區和飲料吧；2樓是茶餐廳，特別聘請去澳洲學習甜點的師傅，未來將鎖定茶點，研發適合紅茶的配餐；3樓及4樓為DIY教室和觀光工廠。

目前紅茶館僅門市部對外開放，卻已吸引許多遊客。劉啟行說，待觀光工廠的動線規劃完畢，預計2021下半年，紅茶館將全面開放，一定能帶給來日月潭玩的遊客驚喜。此外，魚池鄉戮力發展農產特色觀光，從中潭公路轉入香茶巷路標後，春季不僅可以欣賞美麗的櫻花，周邊亦有相當多特色餐廳、小吃，都與在地茶產業結合，台131路線的紅茶特色逐漸成形，景觀和氛圍令遊客流連忘返。

魚池紅茶館內部新穎的設計風格，襯托茶葉文化的新風貌，整體風格清新又活潑。（黃立杰攝）

魚池紅茶館的茶葉禮盒選擇多樣，且外觀多彩特色各異，以跳脫老派茶文化為設計基調，吸引民眾拍照和選購。（黃立杰攝）

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