看來這名36歲的老將，真的是越打越回春了！「小皇帝」詹姆斯5日貢獻27分、10助攻與10籃板的生涯第96次大三元，除了幫助湖人114比93逆轉擊敗來犯的金塊，更以連續23場至少拿下15分、5助攻與5籃板改寫他自己保持的歷史紀錄。

打完上半場，湖人處於46比58落後，幸好來到第3節，詹姆斯、薛洛德、安東尼戴維斯、庫茲馬等人提供適時火力，加上約基奇、米爾沙普兩名金塊內線主力提前4犯纏身離場，金塊陣腳大亂，前3節結束，湖人反以83比75超前。

湖人末節隨即擴大領先到15分，金塊雖靠約基奇、賈瑪莫瑞兩人火力，一度縮小差距到10分，不過湖人馬上也靠詹姆斯領軍打出11比0猛攻，除了讓詹皇順利完成大三元收工下場休息，也讓金塊最後2分鐘左右就提前宣告舉手投降。

有了詹姆斯大三元演出，湖人7人得分上雙，得分次高的是薛洛德21分，荷頓塔克也拿17分，安東尼戴維斯與哈瑞爾各有13分，庫茲馬11分，波普10分；金塊以莫瑞20分最高，蒙提莫里斯16分，約基奇13分、10籃板及6助攻。

(中時 )