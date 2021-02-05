根據美國當地媒體報載，韓國三星電子正考慮在美國德州擴廠，並耗資170億美元為先進製程晶片建立生產基地。據悉，三星已遞件申請並待當地政府首肯。若順利成行，此工廠將可為當地創造1800個工作數量。

除了砸錢投資外，三星也在當地尋求建廠減稅約8億美元，以及減輕稅務負擔機會。

三星在申請文件中表示，如果廠址選擇德州首都奧斯汀(Austin)，可望在第二季破土動工，2023年第三季將可投產營運。不過，三星也表示，不只德州也正尋找美國包括亞利桑那州與紐約州，甚至其它海外合適地點。

目前，三星晶片產品有綁約的美國大客戶有特斯拉(Tesla)，高通(Qualcomm)與輝達(Nvidia)等。

該份申請書表示，三星打算用新廠生產最先進製程產品，外界直指就是體積最小化，運算速度最大化之意。目前，三星在奧斯汀已有一座晶片製造廠。

不過，三星並未公開承認正在進行的美國擴廠行動。

(時報資訊)