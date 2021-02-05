以色列目前有全球最高的新冠肺炎疫苗接種率

新冠肺炎疫情橫掃全球，奪去超過200萬人的性命，也導致不少國家被迫進入封城狀態，嚴重影響日常生活。人人都在問，新冠肺炎到底甚麼時候可以結束，讓生活恢復正常。

綜合外電5日報導，美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）等科學家說，全球要有70%—85%人口接種疫苗，生活才能逐漸恢復正常。由於西方富國接種疫苗的速度比世界其他地方快，以目前的速度來看，全球大概需要7年才能達標。

而各國接種新冠疫苗的速率不一，有些國家以接種兩劑疫苗，覆蓋率為75%為目標。例如，全球疫苗接種率最高的以色列只花了2個月，就朝75%的覆蓋率邁進。而美國要到2022年新年時，才會達標。

然而，接種疫苗的變數很多。例如，紐約因為冬天暴風雪影響，有些人無法出門接種，一度將達標時間拉長為17個月，但在加緊接種下，又縮短為13個月。此外，加拿大因為疫苗運送時間延遲，最近幾星期的施打率也降低了一半。

不過，隨著疫苗愈來愈多，接種速度也可望加快。重點在於，要是社區裡只有少數人接種，新冠病毒還是會繼續蔓延。而在多數人都接種的狀況下，才有可能建立起對抗病毒的集體防衛陣線。

(中時新聞網)