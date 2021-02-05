過去國民年金法規定，國保遺屬年金給付有請求年限，但民眾釋憲成功後，已可回溯請領5年內的差額，當時有7萬多人符合資格。不過，根據最新統計，仍有近6萬人不知道有遺屬年金可以請領，國保這筆4億元給付是符合資格者的權益，可別讓自己的權益睡著了。

目前國保遺屬年金請領規定，可申請年金對象包含被保險人順位依序為配偶及子女、父母、祖父母、孫子女、兄弟、姊妹，但仍須符合如滿55歲以上、未具謀生能力以及婚姻持續一年以上等相關規定，至少每人每月可領3000元。

2018年大法官會議766號作出解釋，認定原先國民年金法相關規定違憲，衛福部社會保險司隨即宣布，即起國保遺屬年金給付，無論申請者何時申請，均能回溯請領5年內的遺屬年金差額，當時初估有7萬3千多人符合請領資格。

勞保局當時統計，符合遺屬年金追溯補發資格者約有5萬2000多件，若再加上遺屬就有7萬3千多人，勞保局估需準備7億多元。勞保局表示，針對符合追溯補發國保遺屬年金給付規定者，有採分批寄發通知，提醒若有符合請領規定可寄送申請書申請補發。不過，釋憲後二年餘，僅補發逾1萬5000人，還有近6萬人仍遲遲未申請。截至去年底，勞保局已發出3億多元，還有4億元未被領取。

根據澎湖時報報導，當時能修法成功，全靠澎湖8旬老翁林挺泰釋憲成功。他的妻子2010年過世，當時雖有向勞保局申請國保喪葬給付，卻未被告知還有遺屬年金可領，因此損失18個月的給付，為此他抗爭多年。2018年7月，大法官會議作成第766號解釋，認定確有違憲。林挺泰以小蝦米對抗大鯨魚，創造了一個小市民聲請釋憲成功案例，從勞保局拿回一筆5萬7000元，同時也造福年邁長者、未成年子女和無工作能力者等弱勢族群。

(中時新聞網)