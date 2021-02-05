國民黨主席江啟臣今天公布新年祝福影片。（摘自江啟臣臉書）

國民黨主席江啟臣今在臉書貼出「2021新年展望影片」，畫面中，江啟臣穿起圍裙，端出熱湯，展現新好男人形象，和家人共餐，太太劉姿伶也驚喜現身，成為影片的亮點。由於高雄市無黨籍議員黃捷罷免案明天投票，江啟臣也呼籲民眾「投下一票，提醒代議士，我們可以給你權利，但更可以收回」。

江啟臣上午在臉書貼出國台語版本的「2021新年展望影片」，開頭以「過去一年，你辛苦了」向民眾寒暄問暖，影片中提到，蔡政府開放萊豬進口、關閉中天新聞台、網路針砭時政不自覺要謹言慎行等問題，雖然如此，但也要抱持希望，畫面帶到中華民國國旗。

影片中的亮點是，江啟臣身穿圍裙，切著青蔥，為熱湯加味，並端著這一鍋湯，走向餐桌，太太劉姿伶也驚喜現身，家人同桌共餐，共享天倫之樂，祝福大家新年圓滿平安。

由於罷捷案明天登場，江啟臣也在臉書向鳳山市民喊話，「投下一票，選擇是否收回過去的授權、選擇下一代是否能有安全的食物、選擇行使公民權的方式、以及提醒代議士，我們可以給你權利，但我們更可以收回」。

(中時 )