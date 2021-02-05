蓋亞那終止與台灣設置辦公室的協議，蔡英文總統今天對中國政府的行徑表達抗議與譴責。強調這項既無助於兩岸關係，也無助於改善中國的國際形象。挑戰一直都在，但台灣人不會向逆境低頭！台灣走向世界的堅定決心，絕不會因此而改變。

蔡英文今天在臉書表示，在中國政府打壓下，蓋亞那政府片面終止了與我國的協議，「對此，我們深感遺憾，也對中國政府的行徑表達抗議與譴責。」

她說，上個月底，中國國家主席習近平才在世界經濟論壇上提到，「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」。這原本應該是一個大國的莊嚴承諾，如今北京當局卻讓這項宣示成為莫大的諷刺。而這樣的做法，既無助於兩岸關係，也無助於改善中國的國際形象。

蔡英文強調，挑戰一直都在，但台灣人不會向逆境低頭！台灣走向世界的堅定決心，絕不會因此而改變。我們會團結為第一線的外交人員打氣，更會團結爭取國際社會支持，讓世界看見台灣的成就。

(中時 )