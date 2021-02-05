麗寶樂園渡假區推出防疫五大招，加強消毒，春節每日出動消毒車。（王文吉攝）

進入樂園、天空之夢、飯店住宿或用餐皆須掃QR CODE線上填表落實實聯制。（王文吉攝）

樂園改以單一出入口，入園皆須經過體溫感測儀，超過37.5度或未配戴口罩不得進入。（王文吉攝）

未戴口罩者，不得入場，可至渡假區內超商購買配戴。（王文吉攝）

麗寶休息站每日營業前進行全面消毒清潔，打造安心的旅遊、消費環境。（王文吉攝）

未戴口罩者，不得入場，可至渡假區內超商購買配戴。（王文吉攝）

春節即將到來，為配合過年國旅人潮，交通部觀光局針對13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施。麗寶樂園渡假區全力配合中央政策，以全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒的「防疫五大招」，打造安心安全的旅遊、消費環境。

寶樂園渡假區公布「防疫五大招」，一、「全程口罩」凡進入麗寶樂園渡假區各場域皆須戴口罩，未配戴者不得進入，建議可至渡假區內便利商店購買。

二、「安全控管」樂園、摩天輪、飯店用餐住宿皆須實聯制，樂園、飯店、賽車場於出入口處，需通過體溫感測儀，或由人員量測體溫，麗寶Outlet Mall44個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度會發出警告聲，並不得進入；除遊客外，員工體溫量測超過37.5度禁止上班。

三、「社交距離」排隊動線設有社交安全距離地貼，樂園餐廳增設餐桌隔版，讓遊客即使拿下口罩也能安心用餐；Outlet美食街餐桌拉大間距，麗寶福容大飯店以房號進行電梯人潮分流，降低電梯空間內之人潮聚集。

四、「加強消毒」過年期間園區每日出動消毒車，針對牆面、地面與角落加強消毒，遊客經常接觸之處如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等環境設施提高環境清潔頻率，平日至少3次、假日至少6次，並留存清潔消毒自主檢查紀錄表備查；麗寶國際賽車場每日消毒卡丁車、每場次更換帽套、定時消毒安全帽。

五、「防疫宣導」渡假區內廣播宣導請遊客保持社交安全距離，並於渡假區出入口、服務台、餐廳、商店、劇院等區域張貼防疫宣導，呼籲遊客勤洗手、戴口罩，共同配合防疫政策，打造安全安心的旅遊、消費場域。

麗寶樂園渡假區指出，去年疫情期間配合政府實施人潮總量管制，已有SOP，且平時落實防疫措施，對於這次的工作相當孰悉，務必遵從指揮中心、觀光局、地方主管機關提出的防疫規範；春節期間渡假區落實人流控管，定時向主管機關回報即時人數，渡假區遊客達總容留人數50％，也就是3萬7500人時，立即進行分流控管，面對防疫，渡假區做好萬全準備。

渡假區呼籲遊客，遵守中央流行疫情指揮中心公布防疫措施，請民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出；如欲知春節人潮，也建議遊客可透過《高速公路1968》，《幸福公路》App，觀看景點人潮資訊，或撥客服專線詢問04-2558-2459，更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網查詢https://www.lihpaoresort.com。

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