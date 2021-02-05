台南市警察局麻豆分局宣導交通安全，教巧虎正確過馬路方式。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

金融機構宣導防搶，麻豆警拍微電影財神爺出動。

年關將至，台南市警察局麻豆分局為了強化今年重要節日3大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，找來人見人愛的財神爺及大小朋友都愛的巧虎，一起前往金融機構發送紅包袋、口罩、宣導品，並找現場民眾直接進行訪問及拍攝，透過互動式拍攝製成宣導影片。

為了確保春節期間重要路段「交通順暢」，麻豆警分局員警也教導巧虎正確的過馬路方式，俗話說馬路如「虎」口，行人不可直接穿越馬路，行走行人穿越道才是最正確的作法，成功避免兩「虎」相爭必有一傷的結局發生。

麻豆分局在轄區內金融機構設置360度環景監視攝影機，運用環景科技可以360度保護治安及預防犯罪，讓大家過個無死角的平穩好年。另外於放假時，返鄉車潮及外出旅遊人潮都將達到尖峰，麻豆警分局於春節期間亦準時上工，於轄內各大路段及景點進行交通疏導。

麻豆分局長邱顯良亦藉此呼籲，年關將近搶匪容易蠢動，民眾前往金融機構提款或自行至ATM提款機領錢，要注意周遭環境，切記錢財不露白；另麻豆警分局有提供金融機構申請護、補鈔及民眾代保管現金服務，歡迎轄區民眾申請，確保在春節期間連續假期度過平穩、順暢「柚」安心的新年。

(中時 )