奇美醫學中心器官捐贈紀念牆落成，「奇美醫樂室內樂團」現場獻藝。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心器官捐贈紀念牆落成，率先引進觸控式多媒體展示機呈現206為器捐者生命故事。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心「器官捐贈紀念牆」整建揭幕落成，院方引進觸控式多媒體數位牆，重現206位器捐者生命時光，道盡一段段遺愛人間故事。鄭先生3年前因腦中風昏迷，生前簽署器捐也放棄急救，兒女遵照他生前意願，捐出眼角膜、肝臟，女兒出席紀念牆整建儀式，感性吐露今天正好是父親生日，這一天落成，對她而言別具意義。

鄭小姐的父親3年前一次在家昏迷時，送醫檢查是腦中風，醫師告知，即使搶救恐怕也會淪為植物人，由於父親作風海派，生前已簽署器官捐贈也簽署放棄急救，她與胞弟不捨卻痛苦做出遵照父親意願的決定，捐贈眼角膜與肝臟。

接受母親捐贈腎臟的張先生，23歲就讀大三時因高血壓意外發現腎臟病變，大學畢業就面臨必須洗腎，母親2007年捐給他腎臟後，重新找回彩色人生。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，22年來，奇美醫學中心累計捐贈166例，造福760位受贈者，因器捐宣導有成，原本紀念牆面已不敷使用，因此持續擴建牆面，將原有198面紀念牆擴增至473面，目前合併院外捐贈者共使用206面。

紀念牆提供器官捐贈者親屬優質的追思空間，器捐者在這裡思念親人，受贈者可感恩、緬懷所用。觸控式多媒體展示機，收錄器捐宣導海報、影片等資料、相關活動內容，並重製捐贈者「生命時光故事」及照片播放，「傳達生命重生的感動」。

奇美醫學中心於2009年第三醫療大樓竣工時，就在中庭設立，如同前方由創辦人許文龍親手雕塑的桂冠小天使銅像一般，承載所有捐贈者的大愛之光，以及引人瞻仰的生命故事。

(中時 )