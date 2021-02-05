雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

雞排妹稍早二度回到記者會現場。（圖／許政榆攝）

針對連日來的性騷擾風波，今(5日)翁立友預告將現身說分明，昨雞排妹（鄭家純）放話將到場，今下午2時，雞排妹準時現身翁立友記者會現場，媒體為了搶拍爆發激烈衝突，她表情相當從容，似乎是有備而來，但聽說記者會將結束後，她便離開，而翁立友隨後現身，強調自己清清白白，痛心媽媽為他每天落淚，讓他一度有輕生念頭。

雞排妹日前自爆尾牙場被老闆、歌手翁立友性騷擾，翁立友宣布5日舉辦記者會，雞排妹昨晚在臉書下戰帖「明天見」，今日下午2點左右直衝現場「踢館」，記者會今下午於飯店舉行，雞排妹剛踏進，就被大批媒體包圍，全場擠成一團，甚至還有攝影記者被推倒，還有女性民眾在旁邊怒嗆雞排妹三字經，雞排妹則一副從容樣，面對媒體提問，她甚至拿出手機開直播，完全跟旁人平行世界。

雞排妹稍早現身翁立友記者會現場。（圖／吳松翰攝）

唱片公司稍早出面，用麥克風對雞排妹喊話，稱：「不好意思鄭小姐，我是唱片公司代表，我是懷胎九月孕婦，快暈眩了，你可以離席嗎？希望你們體恤我也是員工」。雞排妹不顧唱片公司，撇著頭繼續用手機直播，宛如她先前所說「不甘我的事」，而雞排妹在臉書上的直播，引來約7311人觀看。

雞排妹稍早準時出現在翁立友記者會現場。（圖／吳松翰攝）

雞排妹一現身，引來媒體追訪，但她閉口不答。（圖／吳松翰攝）

工作人員繼續對雞排妹喊話，直說：「今天是聲明會，不是公審會」，呼籲雞排妹有任何需要擇日再說。對此，現場媒體呼籲雞排妹有事現在說出來，不要讓記者會無法開始，雞排妹此時終於開口，說：「再這樣我就什麼都不說」。

雞排妹現身準備踢館翁立友記者會。（圖／吳松翰攝）

雞排妹昨放話參加翁立友記者會，今準時到場。（圖／吳松翰攝）

雞排妹不顧唱片公司、惹惱現場媒體，打算打持久戰，似乎想展現她過人意志。現場人員嗆聲雞排妹，問：「同是女性，我受委屈會提告，妳為什麼不提告？」，「今天是要開翁立友聲明會，還是鄭小姐聲明會」，呼籲媒體幫忙要求雞排妹離開，但此舉激怒現場媒體，記者怒嗆：「這是你們唱片公司要做的，不要利用我們媒體」，而為了該名懷孕的工作人員，唱片公司稍早已叫救護車。

雞排妹後來離開記者會現場。（圖／翻攝自中時新聞網臉書）

見記者會一直無法開始，現場媒體開始問：「豪記，你們可以請翁立友出來嗎？你們有請律師耶！到底在怕什麼？」有人問：「請問如果鄭小姐不離開的話，記者會可以開嗎？」工作人員回：「可能開不下去」，其他人問翁立友不是本來只打算念聲明，可以請律師出來念聲明就好，工作人員回應要到後台跟公司討論，稍後給大家一個交代。

工作人員後來表示，會用直播方式繼續記者會，不願跟雞排妹直球對決，此舉引來雞排妹再度說話，表示：「我今天是以當事人身分出現聲明會，那看到現在這樣，他不願意出面我感到很遺憾，就這樣，如果他們確定要結束的話，我就不在這邊影響大家時間了」，又說：「我沒有要鬧場，我做了什麼？我就是一直坐在這裡，那我們就這樣吧！你們（媒體）辛苦了，可以跑下一個行程了，辛苦你們了」，說完便結束直播，起身離開，沿路依舊遭到民眾謾罵，她隨後搭計程車離開，而豪記宣布記者會將開始，

翁立友與律師合影。（圖／翻攝自中時新聞網臉書）

翁立友稍後戴口罩現身記者會，表情憔悴雙手合十感謝媒體到來，現場有人高喊：「翁立友加油」，希望他能挺過這次性騷疑雲，翁立友先跟委任律師等合照，唱片公司表示這次記者會開完，將不再對外發表聲明，避免浪費社會資源，一切將將由律師處理，工作人員並問翁立友是否需要摘下口罩？媒體請他卸下口罩，工作人員強調那為了防疫請大家保持安全距離。

翁立友表示這段時間讓大家擔心，對於這段時間紛紛擾擾，他並沒有躲起來，只是很無奈在反覆回想這次性騷事件，思考性騷擾的定義，他原本以為謠言將止於智者，但這想法天不從人願，甚至無法滿足眾人需求，讓他坦言這段時間過的不開心也不舒服，強調自己並不是不勇敢面對，認為自己其實是「受害者」為何要出面解釋此事件。

翁立友強調他是受害者。（圖／翻攝自中時新聞網臉書）

翁立友強調整起事件非他引起，身陷性騷疑雲自己從未想過，再次強調自己非常痛苦，從過去到現在、未來，從來沒有對任何女性或男性有不舒服的舉動，若對方覺得有被他傷害，可以請對方提告，他是一個單純的藝術表演者，這是他的工作，他熱愛他的工作。而雞排妹此時回到現場，卻被阻隔在外，不得其門而入，飯店為雞排妹準備別房間，請她離開走廊，雞排妹不甩，回：「我沒有要去小房間，他等等會出來吧」，不堵到翁立友不罷休。

雞排妹重回記者會現場，卻被擋在門外。（圖／游定剛攝）

翁立友強調熱愛自己的工作，如今卻全部變了調，表示性騷疑雲爆發後，母親相當傷心到每天以淚洗面，讓他直言相當不捨，也對不起母親，自己卻連想自殺的權利都沒有，不禁反問自己：「為何沒有權利？」

翁立友表示，此事讓他想到阮玲玉的話「人言可畏」，在這事件中讓他深深體會對方當時的無奈，他發覺輕生不是唯一的路，「因為做了這件事，『翁立友』三個字就不是清清白白的了，我的母親就永遠抬不起頭了，所以我沒有權利做這件事」，會為了家人努力堅強。接著強調雖無法要求雞排妹道歉，但卻能交由司法還他一個清白。

翁立友說，自己有兩個夢想，一是希望讓他的媽媽這輩子過著安穩的日子，別讓她抬不起頭；其二是討一個老婆，「她的老公是清清白白的」，「我希望以後我的小孩，他的爸爸是清清白白的，難道這次事件，我不是受害者嗎？」更表示大家對此性騷疑雲存有的疑問，也正是自己應該要去跟法官說明的。

對於本來想直球對決翁立友卻被碰釘子，雞排妹稍早無奈在外面說：「他就是加害人，他的朋友就更是加害人，而且他的朋友已經道歉了」，今天雞排妹特別來跟翁立友同場，雞排妹說：「剛開始他因為我在場，遲遲不敢出來」，後來翁立友看她走了就舉行記者會，雞排妹立刻回去想再見翁立友，兩人卻隔一道牆無法對質，令雞排妹十分無奈，「他讓所有工作人員不讓我進去，這是什麼意思？」

媒體問雞排妹對翁立友說是受害人有什麼看法，雞排妹說：「應該是要問他到底為什麼不敢跟我見到面？為什麼不敢跟我對話？我人就在這裡，然後（翁立友）離開是用逃跑的」，問雞排妹是否仍不提告？她回應：「我已經完全表述過我的立場了」。

雞排妹更說：「他們一直說他們有影片，為什麼不拿出來，剛剛有播影片嗎？因為他們有的是片段影片，但片段影片可以證明我講的文字的過程都是真的，因為他們怕把影片拿出來，就可以看到他改了歌詞，他對我說要為了我開一間公司，他不敢」。

【現場直播】翁立友陷性騷親曝始末 「雞排妹」突闖會場嗆爆?

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由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年2月4日 星期四

(中時新聞網)