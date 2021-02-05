中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例(案921至923)，分別自荷蘭、美國及阿拉伯聯合大公國(杜拜)入境。

指揮中心表示，案921為荷蘭籍60多歲男性，今(2021)年1月2日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，1月17日開始工作，因返國需要，2月3日至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案工作接觸者共11人，其中3人列居家隔離、8人列自主健康管理。

案922為本國籍20多歲男性，長期居住美國(前次自臺灣出境時間為2019年1月)，今年1月13日與3名家人一同返臺過年，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫及自主健康管理，迄今無症狀；個案自主健康管理期滿後，為與臺灣親友團聚，故與3名同行返國家人一同至醫院自費採檢，其中個案檢出陽性確診，其餘3人陰性。個案3名家人均無症狀，列為居家隔離對象。

案923為阿富汗籍40多歲男性，長期居住阿拉伯聯合大公國(杜拜)，因工作經常往返臺灣及杜拜兩地(前次來臺時間為2020年7月下旬至8月下旬)。個案今年1月7日再次來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，期間均無症狀，檢疫期滿後於1月24日出現咳嗽症狀，因自覺為感冒未就醫，經自行服藥後症狀改善；個案因預定返國，2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。已初步掌握個案工作接觸者1人，列居家隔離，將進一步調查個案在臺期間之活動史及接觸史。

(中時 )