桃園醫院清零計畫5日結束，由於僅有2百多人前來採檢，因此採檢站外並未出現排隊人潮。（范揚光攝）

衛福部桃園醫院「清零計畫」安排2136人進行PCR採檢，至5日中午結束已有2136人完成，尚有10人還未採檢，除了1人在大陸外，其他預計今天會完成。另外血清抗體安排706人，還有24人尚未完成，還在陸續釐清中。前進指揮所指揮官王必勝說，若有PCR驗出陽性反應，可能就會影響桃醫復原。

王必勝指出，5梯次採檢到5日中午結束，PCR檢測應採2136人，實際2126人。10人尚未採檢，5日下午有6人會返院採檢，其他還有3人因車禍、受傷、甲狀腺等原因在其他地方住院，會請友院協助採檢。還有1名照服員人在大陸，無法安排採檢。

至於血清檢測方面，有706人安排抽血，實際是682人返院，有24人還在追蹤，包含醫護、外包，原因還在持續追蹤。PCR已經檢測1908支都是陰性，其餘預計6日早上出爐。血清則要送到疾管署昆陽實驗室，可能要1、2天時間才會有結果。

媒體詢問，若PCR檢測有陽性反應，桃醫運作是不是就會往後延？王必勝說，我想是吧！若PCR陽性，勢必要持續匡列接觸者，對復原計畫勢必有影響。至於目前心情？他說，每天都希望趕快平安過去，雖然有1908支陰性有稍微放心，但還是要等到最後結果出來。

(中時 )