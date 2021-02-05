台南市夏林路上一家暗藏春色的養生館，4日遭警查獲兩對越籍外配從事半套賣淫，警方將李姓負責人依照妨害風化罪嫌送辦，兩位嫖客與兩位小姐各依照社維法裁罰3000元。

台南市南區一家養生館已經營數年，找來已取得台灣籍的越南離婚外配當按摩女員工，從事半套性交易，警方接獲檢舉，暗中蒐證，4日見有嫖客進入店內，等時機成熟一舉衝入，逮獲兩對正完事的嫖客與小姐。

警方打開按摩房間時，房內男女皆已穿上衣服，但房內的保險套與衛生紙仍殘留體液，留有性交易證據，令2男2女百口莫辯，只能坦承觸法。

警方發現，兩名按摩女都來自越南，嫁來台灣多年已取得台灣籍，離婚後到養生館從事色情交易謀生，20多歲的萬姓女子才剛加入不久，被捕後表情惶恐，另一位30多歲的黎姓女子則顯老練。另兩名嫖客皆年約40多歲，4人各裁罰3000元離去。

這家色情養生館已在地經營數年，30歲李男為負責人，遭依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署。警方表示，重要節日治安維護工作期間，針對轄區色情、賭博歪風都是取締目標，呼籲業者不要以身試法。

(中時 )