彩券行外有不少民眾及媒體圍觀，店家也施放鞭炮慶祝中獎。（李俊淇攝）

新北市蘆洲區「飛承彩券行」年初有民眾使用櫃檯上「倒流金龍」內的1元硬幣刮中100萬獎金，在神龍加持下，本周又女客人此方法刮中200萬元。幸運兒「芮姐」今（5）天出面受訪表示，未來除了會捐錢做公益外，也希望旺上加旺再次中大獎。

芮姐表示，平常就有購買彩券的習慣，因為這間買氣很旺，平均每周會過來購買1至3次，挑選號碼時都會注意末2碼，特別喜歡疊號如「33、77」等數字，那是屬於自己的幸運數字。

芮姐回憶起當天情況，並說，1月30日到店後挑了3張200元連號刮刮樂彩卷，但前面2張都沒中，準備刮第3張尾數「33」的彩劵時，突然看到櫃檯上的「倒流香龍」木雕不斷吐著煙，店員建議可以拿裡面的硬幣刮獎，沒想到竟中了頭獎。

「為何願意現身說法？」記者提問到。芮姐回應，因為金額沒有大到很危險，出面受訪除了可以分享自己的好運，也希望旺上加旺再中更大獎，將會把所得獎金捐出10至15萬給弱勢團體，剩餘的錢將存進銀行，等過年時再給家人一個大紅包。

彩券經銷商代理人杜小姐表示，當時看見芮姐當時將目光停留在櫃檯的「倒流香龍」木雕上時，想到不久前有民眾靠著神龍硬幣刮到大獎，希望她也能因延續好運，沒想到真的得了大獎。

(中時 )