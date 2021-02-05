雪霸國家公園管理處5日宣布將於2月12日至2月16日，進行遊憩據點及山屋人流管制，並持續執行雪季登山管理與服務，雪霸處將控管七卡山莊、三六九山莊與九九山莊住宿名額，均縮減至100床位，另外武陵、雪見、觀霧與汶水等遊憩區停車數量達8成即啟動車流管制，防堵群聚感染。

春節期間出遊人潮多，山區環境清幽、空氣清新成為最佳選擇，雪霸處強調防疫優先，將於春節初一至初五實施遊憩據點及山屋人流管制。雪霸處指出，去年因應疫情爆發，大型山屋床位曾研議僅限半數床位提供入住，目前疫情雖漸趨緩，但防範疫情復燃，仍決定採取春節管制措施。

雪霸處指出，2月12日至16日武陵、雪見、汶水遊客中心與觀霧山椒魚生態中心採實聯制，停車數量達80％即啟動車流管制，民眾進入園區或場館應戴口罩，配合量測體溫，室內保持1.5公尺社交距離，視聽室將採梅花座間隔安排，戶外開放據點或步道健行宣導留設1公尺安全社交距離，並視現場狀況及服務品質彈性調整，減緩人潮過度群聚。

雪霸處也將控管山屋住宿名額，園區內大型山屋，包含七卡山莊、三六九山莊與九九山莊皆縮減至100個床位，其他小型山屋雖住宿人數不變，但呼籲山友於山屋用餐仍應以分時段、分流方式進行，進入室內保持1.5公尺社交距離及佩戴口罩。

雪霸處提醒民眾，屬於中央流行疫情指揮中心公告的居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，應取消或暫緩入園，已核准入園者若有出現發燒、咳嗽、呼吸急促或有身體不適的症狀，應自行取消入園許可證。

(中時 )