興華國小的孩子，每周一上午利用社團時間，練習劇本、操偶等技巧。（吳建輝攝）

除了基礎的布袋戲偶操作，甚至還要學雜耍特技。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮興華國小發展布袋戲社團，學生透過實際操偶，及閩南語口白，接觸台灣傳統戲曲文化，也加深對台語的認識，興華國小校長莊世雄表示，孩子們在學習過程，除加深文化與語言涵養，孩子在課堂中互助與陪伴，並從中發現樂趣，看著孩子在台上演繹，帶來精彩的布袋戲演出，讓他相當感動。

6年級洪婉婷同學就說，從小在家都說國語，但布袋戲口白都是台語，所以幾乎都聽不懂，加入布袋戲社以後，開始練習台語口白，不僅要念對，還有「口氣」也要掌握，越來越喜歡布袋戲；鐘苡云也說，台語克服以後，操偶才是重頭戲，不同的角色步伐、姿態都不同，相當有趣。

興華國小校長莊世雄表示，布袋戲社團是在2016年所開設，由陳正雄老師帶領，所有的孩子都能自由選擇參加，目前社團有13個，分別2至6年級的孩子，從練習口白，操偶，劇本等等，讓孩子從不細細中，學習閩南語及操偶樂趣，最重要的是能傳承文化。

莊世雄說，台灣傳統野台戲逐漸減少，許多孩子在接觸社團前，甚至沒有看過布袋戲，因此他認為有必要帶領孩子，繼續傳承台灣特有的戲曲文化，至於為何選擇布袋戲，他說先前也有想過歌仔戲，但必須化妝，勞師動眾，因此選擇布袋戲，也克服害羞的孩子，能夠躲在戲台後，用雙手撐出屬於自己的一片天。

(中時 )