一名台中某高中實習老師，發現一對男女學生在校內女廁所發生性關係，不但沒制止，還支開男學生後強制猥褻女學生，女同學反抗央求不要告訴教官，但老師卻變本加厲將他帶入廁所強行撫摸胸部及下體，被害女學生事後向警方提告，一審依強制猥褻、妨害秘密等罪判刑1年1月，緩刑4年期間必須到醫療院所接受精神治療，至無繼續治療之必要為止。經檢察官上訴，台中高分院認定上訴無理由，予以駁回。

根據判決書記載，該名實習老師自民國108 年8 月1 日起在臺中市某公立高中任職，偶然間發現有學生在4 樓無人使用之女生廁所進行性行為，於是約同另位實習老師前往察看，果然發現女生廁所入口右側第1 間廁所內又傳出性行為聲響。

該名老師竟然進入該廁所隔壁間以其手機由上往下拍攝兩學生性愛行為，但另位老師先行離去，但男學生卻發現遭人偷拍，立刻出來要求反鎖在內的偷拍者出來後，要求刪掉偷內容。

老師卻回該段影片要作為證據、不能刪除，雙方因此發生拉扯，於是假意要求男學生在隔星期到老師辦公室為由支開男學生，接著詢問女學生發生性行為之次數、地點、有何想法、是否後悔等問題。

男學生離開後覺得有異，再度遭到老師支開，此時老師卻獸性大發，不顧女學生以手阻擋，竟隔著衣服撫摸胸部、臀部為猥褻行為，這時女學生哀求不要將事情報到教官室或將散布影像內容，老師立刻問女學生希望如何解決此事，再度要求學生進入另一間廁所內，並將門上鎖後，強行隔著衣服撫摸胸部，再解開女學生制服扣子撫摸胸部及下體。

幸好女學生母親因察覺女兒超過時間晚歸，立刻打電話給女兒，這時老師才停手。事後女學生向男友泣訴，男友建議告訴母親，於是共同前往警局報案。警方事後持法院搜索票前往學校辦公室搜索，扣得偷拍影像，並將老師逮捕到案。

法官審理時認為，男方身為學校實習老師，知悉學生在校園廁所內為性行為，竟不思通報學校教官，以正當流程輔導學生，竟以手機偷拍私密行為之影片，並對女學生強制猥褻行為，影響之身心發展。

法院經一審依強制猥褻、妨害秘密等罪將他判刑1年1月，緩刑4年，緩刑期間至醫療院所接受精神治療，至無繼續治療之必要為止，但檢察官認為太輕上訴，二審法官認為上訴無理由，予以駁回。

(中時新聞網)