部立桃園醫院群聚目前累計20人確診，日前該院實施清零計畫，預計3天內採檢2136人。指揮官陳時中表示，前2日已採檢1908人，均為陰性。截至今日中午為止，剩下10人還沒採檢，下午會繼續採，1人在國外，要等他回來。

陳時中表示，桃醫匡列需隔離14天者目前有4350人，包括醫院 12人、社區 844人、回溯 3494人。回溯對象中，目前2849人已檢驗陰性。

(中時 )