靠著江子柔攻下全場最高25分，張聿嵐也拿15分、7籃板及5助攻，陽明高中5日在HBL女生組準決賽，爆冷以73比61擊敗先前保持不敗之身的永仁高中，目前雙方都拿4勝1敗，陽明高中教練李台英說：「我們可是擁有喬丹和皮朋！」

李台英口中的喬丹和皮朋，分別就是說張聿嵐與江子柔，「就跟喬丹在場上吸引對方防守，造成皮朋可以擁有不少空檔出手機會，她們兩人就像喬丹、皮朋，都會輪流跳出來，我也不認為今天算是爆冷，畢竟永仁今年沒跟以往一樣有長人。」

陽明曾在去年預賽階段跟永仁交過手，當時以61比72敗下陣來，李台英說：「其實我們碰上擁有長人的球隊總是很吃虧，我都很想派自己上場去守了。今天我們前鋒防守做得不錯，一開賽的氣勢也都在我們這裡，我一直鼓勵別被對方搶了。」

至於江子柔交出全場投17中8，含三分球投9中4，6罰5中的優異進攻表現，李台英表示，「看到子柔有這種表現並不意外，她很認真，籃子也很好，我只擔心她會太興奮或嗨過頭，往往都會在場上衝過頭，但今天她的表現真的不錯。」

聽到自家教練形容自己是皮朋，江子柔的反應很直接，「我只知道喬丹而已！今天我出手很有信心，進攻感覺也很順。只是當聿嵐第3節尾聲4犯下場休息，我在場上確實有點緊張，幸好她在末節及時回來了，也馬上幫我們投進兩球。」

(中時 )