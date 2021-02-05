台南市山上區175線路旁向日葵田花海盛開。（劉秀芬攝）

過年行春迎接新的一年，台南市山上區有全國著名的山上花園水道博物館古蹟景點，今年公所特別結合在地農民合作，種植約1公頃的向日葵與波斯菊花海，另淨水池區有河津櫻以及蘭科植物園的蘭花，邀請全國民眾在春節假期一起到山上行春祈福。

山上區長余基吉表示，山上區能從國道一號、國道三號抵達，交通非常便利又不塞車，離市區又近，適合親子家庭旅遊；此次公所推出「花海、台南水道淨水池櫻花、蘭科植物園蘭花」旅遊，搭配遊水道博物館古蹟、天后宮逛廟求好運、品嘗178美食街好滋味等景點，賞花之餘更感受山上農村風情的美好。

余基吉說，美麗的花海景觀位於原台南水道淨水池區旁路畔與175線路旁，約1公頃的向日葵與波斯菊花海，目前已盛開，繽紛花海中由在地的茂鴻電力公司贊助布置充滿童趣的牛主題立板，讓遊客們合影，祝福遊客們犇向幸福、財運犇騰、好運犇放。

前往山上賞花，可搭乘公車或自行開車，假日還有山博行公車，同時遊山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、左鎮化石館。公所也準備了花海地圖DM，星期一至五上班時間可至公所、圖書館1樓、山上花園水道博物館索取；山上區7-11與全家超商也放置了活動宣傳DM。

(中時 )