新冠疫情散布至全球各地，航空業成為最危險的前線，我國現行規定航空機組員入境他國後，返回台灣須接受7天居家檢疫與7天自主健康管理，機師不是關在家就是上班開飛機，心理恐關出問題，航空業提議，放寬「航空器飛航作業管理規則」（AOR）關於飛航值勤時間最多24小時的規定，以利派出2組組員，1組負責飛去、另1組負責飛回，回台後大家都免接受隔離。

根據AOR規定，機師與空服員的飛航值勤時間，最多只能連續24小時，航空公司的中、短程航線可以派出2組組員，不太會牴觸到法規；但在長程航線，例如美國東岸的紐約，單程就要13至14個小時，來回一定超過法規上限，因此向民航局提議，疫情期間放寬規定，讓上限變成36小時。

航空業者指出，機組員進入其他國家，回台要接受「7＋7天」管理，但最快2、3天後又能被叫出來上班值勤，執勤結束又繼續關，等於一直被關著無法出門透氣，機組員的士氣相當低迷。目前全球只有台灣是塊淨土，難保組員在外站的飯店房間、飲食、機場內被感染，因此提議放寬規定，讓所有人原機返回，降低接觸風險，回台灣又可以不受隔離，一舉兩得。

據悉，長榮勞工代表經內部調查後，有9成左右的機師同意，傾向支持放寬；華航機師則較反對放寬規定。

桃園市機師職業工會表示，反對在未經相關主管機關進行任何航空疲勞風險管理評估前，更在缺乏詳細配套下變更與延長機組人員執勤時間。工會強調，航空公司乃至於民航局與相關主管機關，有責任也有義務在顧及機組員長期處在「執勤－檢疫隔離」循環中的身心壓力前提下，對機組員實際排班進行必要之調整。

桃園市空服員職業工會認為，放寬對機師與空服員的飛航執勤期間限度，等於放棄飛航安全和勞工權益，對機組員的影響變成形同毫無工時限制，機組員的精神狀態會影響飛航安全。

航空業人士分析，真正的困難點在機師，由於機師人數少，容易陷入居家檢疫與上班的無限輪迴，空服員則因為人多且客運航班大砍，每個人現在幾乎每月只飛1、2班，自然不會有上述問題。由於是疫情期間的規定放寬，不是直接修改法規，因此只要機師方面點頭，執行起來不會有太大問題。

(中時 )