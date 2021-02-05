大陸2020年國內生產總值（GDP）增長2.3％，總量突破人民幣（下同）100萬億元。大陸國家統計局副局長盛來運5日提醒，對2021年大陸經濟預測不能過分樂觀。

盛來運接受中新社專訪時形容，這是一份非常靚麗的成績單，「好於預期、來之不易、世界矚目」。在新冠疫情、世界經濟深度衰退，以及超級大國的全方位打壓的三大衝擊下，過去一年，中國的經濟表現展示了強大的抗衝擊、自我修復能力和強大的韌性、彈性。

不過，盛來運強調，對2021年大陸經濟預測不能過分樂觀，還要保持一份清醒。2020年首季中國經濟收縮6.8％，是一個「大坑」，基數較低會明顯抬高年增速。

盛來運續稱，基數問題也不能高估。部分機構估計2021年首季的中國經濟增速將超過18％，甚至達到20％，主要根據2020年及2021年兩年中國經濟的平均增速應接近潛在生產率，但實際上此簡單測算不是很科學，因為有些經濟總量損失並不能補回。

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