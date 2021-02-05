因近期市場人士看好美國經濟復甦力道將超越全球其他大國，帶動美元連日走強，美元本周預估累升1.1％，單周即將寫下去年11月以來的3個月最高升幅。

摩根大通在東京的市場研究主管Tohru Sasaki提及，美國就業與製造指標好轉，加上疫苗接種的速度，他認為相較於其他國家，美國經濟異常強勁，帶動美元空頭回補（Short Covering），預料此波美元升勢將持續「數周」。

周五美元指數略升至91.576，一度觸及91.60，寫下12月1日以來的2個月高點。

(工商 )