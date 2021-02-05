台股今天鼠年封關，指數出現較大震盪，盤中最高來到15938.09點，上漲231.87點，但封關在即，出現超過百點急殺，終場力守15800點，以15802.4點作收，上漲96.18點，漲幅0.61％。

歷經上周880.72點的K線長黑後，本周上演報復性反彈，指數上漲664.09點，但未突破上周高點。整個鼠年是一個金鼠年，鼠年上漲3683.69點，漲幅達到30.4％。

兩周後將迎接牛年，可否帶來牛氣沖天的一年，分析師認為，短線上震盪加大，雖然必須承受較大的震盪風險，但這波多頭有強勁基本面支撐，且獲利預估值仍在上修，台股評價其實不高，基本面的表現可望延續到上半年，因此，雖然高檔震盪較大，但毋須擔憂崩盤危機。

從個股來看，台積電(2330)依舊扮演著護國神山角色，台積電訂出超高資本支出目標，以及美國製造業新訂單指數維持擴張，這兩項領先指標均預告企業獲利將延續上修循環，台積電衍生的供應鏈都將會受惠。另外，5G、汽車、面板上半年需求依舊強勁，接單能見度高，農曆年後仍都是布局標的。

櫃買指數以183.3點作收，上漲0.47點，漲幅0.26％，成交金額562.11億元。

(時報資訊)