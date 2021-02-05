今天新增的案924，他從1月12日就開始隔離，但直到2月1日才開始出現症狀，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，個案雖然是二月初的時候出現喉嚨癢癢的狀況，是否確定就是他的發病日就臨床觀點來看沒辦法確定，他目前的CT32也許是更早之前就得到病毒，現在可能算是晚期，隔離當中，或是因為有和839、870接觸，當中哪個時間點病毒傳染給他，精準時間點沒辦法掌握，但單一數字看起來應該屬於晚期的感染，但還會再看下一個階段的病毒量結果再來判斷，不過因為他接觸病毒後，都是居家隔離的狀態，沒有和其他人接觸。

陳時中表示，這名對於社區的影響很低，當時839發病在家中隔離，他們是同住的家人，彼此受傳染的可能性是很高的，1月19日時，870開始隔離，剩下三人也都遵守盡量少接觸，不過是「同住」的家人，為減少移動，就是在家隔離。

至於是否會因為這起新增個案，延後桃醫恢復正常營運的時間？陳時中表示，對整個社會而言，還是在我們的防火牆之內，和桃醫的關係切開很久，對不逃專案沒有影響，其他兩人隔離中隔離到28日，檢驗陰性。

(中時 )