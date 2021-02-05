為合作進行土地開發業務，中石化（1314）公告董事會決議通過越南子公司（盛豐和威京雙子星）洽談取得Paragon Dai Phuoc35％股權，交易總金額不超過3,253萬美元，資金來源為越南兩子公司自有資金。

中石化近年來持續採取「石化本業」與「土地開發」雙主軸策。其中，海外緬甸建案與地主合建住辦大樓，投資500萬美元，建物為地上12層、地下1層，低樓層規劃商辦、高樓層則規劃住宅，已取得使用執照，正式開賣。

中石化指出，近期AN、MMA行情持穩走堅，加上積極轉型朝下游精細化工及特用化學領域，已斥資4.5億元在橋頭廠興建尼龍工程塑料，預計第四季投產，強化石化收益動能。

此外，不動產佈局也持續推展。京華城規劃興建4棟頂級商辦；高雄憲德段住宅為地上27樓、地下6層的綠色住宅建築，也已申報開工興建。

高雄特貿五的資產開發案，特貿五A規劃土地將出租合作，盼能連動區域整體商業發展；特貿五西南部份則由迪卡儂經營方承租，規劃興建迪卡儂南台灣最大旗艦店。

(工商 )