台南市虎頭埤風景區為迎接春節假期及防疫需求，遊客入園須佩戴口罩、實聯制、量測體溫。（台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市虎頭埤風景區為迎接春節假期及防疫需求，「2021牛轉虎埤」系列活動加強防疫措施，初一至初五期間有小農攤位，但無試吃，春節期間每天兩場街頭藝人音樂演出，園區進行入園總量管制，人流監控逾3000人即管制一出一進。

觀旅局郭貞慧局長表示，本局所轄虎頭埤風景區考量防疫安全取消原訂精彩魔術、氣球互動、雜耍演出、奇幻泡泡秀、泡泡體驗等具群聚性活動，春節期間改採每天兩場街頭藝人音樂演出，湖畔樂音繚繞，陪民眾熱鬧迎新年。

初一至初五期間，園區內設有小農攤位，由當地特色攤商一起行銷在地產品，並配合防疫需求，以無試吃、伴手禮為主便於遊客可攜回與家人分享。

除了上述的活動外，園區內提供露營、烤肉、腳踏船等服務，也能進行獨木舟的水域遊憩體驗活動，春節期間更規畫太陽能船定時船班，讓遊客可以於新春搭乘太陽能船遊湖，來場開春輕旅行。

配合交通部觀光局台南新化區經典小鎮系列活動，虎頭埤風景區正進行「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片特展，歡迎大家到虎頭埤風景區舊地重遊，同時感受這些老照片勾起的過去美好記憶。

(中時 )