農曆新年將至，新加坡一家超市業者引進台灣香腸、貢丸及冷凍漁產品，搶攻年貨市場。駐星代表梁國新今天表示，開賣短短3天，很多產品賣完，盼未來有更好的雙邊肉品貿易。

這家超市業者今天舉行台灣冷凍豬肉及漁產品拓銷活動。業者代表陳錦榮接受中央社記者採訪時表示，台灣產品品質優良，很高興能引進這些產品；希望未來有更多蔬菜、水果、魚肉及豬肉等台灣產品進到新加坡市場。

他也說，未來台灣生鮮豬肉獲准進口至新加坡後，就會開始引進，「我們會盡力確保能盡量搶攻當地的市占率」。

駐新加坡代表梁國新受訪時表示，這場拓銷活動對台灣肉品很重要。經過政府機關多年努力，台灣去年口蹄疫拔針成功，得以重啟生鮮豬肉出口。

他指出，農民需要政府協助幫忙打開國際市場。今天活動主要把香腸、肉乾等豬肉產品帶來新加坡，這些產品非常受歡迎，開賣短短3天，大部分產品都賣光，「對台灣豬農來講，是非常好的消息」。

梁國新表示，新加坡需要這些農產品，台灣也需要市場，「希望今天是個好的開始，我們將來有更好的雙邊肉品貿易」。

記者實地觀察，台灣香腸、貢丸等產品格外受歡迎，很快就銷售一空。業者透露，預計年後將再進口一批產品。

駐新加坡代表處經濟組表示，2020年新加坡食品局（SFA）共核准台灣20家業者含有豬肉、禽肉及蛋類的加工產品輸銷新加坡，超過歷年累積數目。

代表處指出，受到疫情影響，台灣廠商暫時難以來星促銷及宣傳。這場銷售活動是利用台星既有銷售通路，擴大台灣產品知名度。

(中央社)