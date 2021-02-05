桃園醫院清零計畫今日結束，2名支援採檢的護理人員，工作完畢後將身上的防護裝備一一丟棄。（范揚光攝）

部立桃園醫院群聚今日新增1名案例，目前累計20人確診。對於新案例是否影響桃醫恢復運作？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對整個社會而言，新案例還在防火牆內，和桃醫關係已經切開非常久。

陳時中表示，今日確診的案例目前有安排家人延長居家隔離到2月18日，加上有在放火牆內，本起群聚的警戒期不會往後延。

部桃專案2136人，前2天採檢了1908人都是陰性，這是好現象，回溯對象中2849人也都是陰性，新屋分院334名員工也接受採檢，都是陰性。對此陳時中表示，整體來說本起事件是樂觀的。

至於社區，陳時中表示，我們1月12日起就區隔開，比較近的案件是案909、910，也是1月18日就隔離了，也有切開。至於案889，就醫接觸者442人接受檢驗，只有908一案確診，案908在1月26日就隔離開來，傳染期裡面就被隔離了。目標群也查過了，如果非目標群裡面有新個案，才會需要再觀察。

對於桃醫何時能恢復運作，陳時中說，新案例還在防火牆內，和桃醫關係已經切開非常久，要等過年後，看看人力的準備和分流的安排，才能準備正常運作。

(中時 )