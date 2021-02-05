儘管第四季報出28億美元的虧損，美國第二大汽車製造商福特汽車(Ford)周四指出，將加倍於電動車和自動駕駛的投資，總計來到290億美元。

福特指出，由於全球車用半導體短缺，預計今年第一季的產量將減少10%至20%，以及可能連帶衝擊到營業利益的10億至20億美元。然福特周四股價上漲1.52%，來到11.37美元，原因為第四季的營業利益和2021年展望優於預期。

在疫情肆虐下，福特2020年總收入為1270億美元，低於前一年的1560億美元；淨虧損為13億美元，先前財測為獲利6億至11億美元。

第四季虧損28億美元，或每股虧損0.7美元；先前預測為虧損17億美元或每股虧損0.42美元。該季度虧損包括此前披露的費用，包括召回、退休金重估和巴西場的關閉。扣除這些費用，福特營業利益為每股0.34美元，高於分析師預測的0.07美元虧損。

福特今年營業利益將來到80億至90億美元，將優於2020年的28億美元。瑞士信貸分析師認為，該預測高於華爾街預測共識的69億美元。

該預測包括福特投資的新創Rivian的非現金收入，但是無包含近日全球車用半導體的缺貨問題。

在未來投資方面，福特指出將「倍減」連網車投資，而到2025年將投資220億美元在電動車上，幾乎為先前承諾的翻增；福特並將在2025年前投資50億美元在自動駕駛技術。

執行長Farley在線上財報會議表示，該220億美元還不包括對電池生產的投資，該投資福特將以自己或合資公司開展，並補充對電動車合作夥伴很快會有更多宣佈。

福特去年曾表示，正考慮自建電池工廠。福特發言人周四指出，220億美元也包括了對油電混合車的投資。

(時報資訊)