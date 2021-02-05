印尼政府5日宣布，已收到美國電動汽車大廠特斯的投資企劃書，兩造已訂於下周進一步面談會商。

天然資源豐富的印尼，其實也是世界上最大的鎳產國，而鎳也是電動汽車關鍵原物料之一。據悉，印尼政府一直很積極主動地邀請特斯拉至當地設廠，除增加工作機會外，亦可幫忙扶持印尼電動汽車與電池產業。

印尼政府表示，4日上午已收到特斯拉回覆，並安排下周正式會面。礙於保密協議，無法提供更多資訊，但與會重點會落在電池與能源儲存解決方案。

印尼高層官員也補充，若特斯拉只想買原物料的話，印尼政府絕對不會感興趣，但這一次不僅是純粹採購而已。

曾是全球鎳最大出口國，但印尼2020年開始停止外銷鎳，並努力想要打造一條鎳產業供應鏈，從最上游提取開始，然後加工製成電池中所需金屬與化學品，滿足電動汽車一切所需。

苦於電池成本一直降不下來，已阻礙公司成長性，2020年特斯拉曾說，自己也正在全球尋找可靠的鎳原物料來源。

(時報資訊)