不論男女，最難過的是「情關」，過不了的人，恐做出遺憾終生的憾事，害人也害己。2008年

不滿前女友另結新歡，洪男駕駛白色休旅車衝撞前女友與現任男友，兩人倒地後，又二度輾過劉女致死。（中時資料照）

，台南發生一起震驚社會的三角情殺案，起因於從大一下學期開始交往的台南縣某管理學院觀光系（後易校名）班對洪男與劉女，2人相戀兩年後，因劉女覺得個性不合提出分手，4個月後便與同班一名顏姓同學交往，引發洪男不滿，不僅經常三更半夜打電話，傳簡訊恐嚇「你帶走我的全部，我也要把妳帶走」的威脅字句，果真駕車將劉女輾斃，本來在同學眼中是人人稱羡的班對，最終釀出女死男判無期徒刑悲劇。

班對情變，洪男走不出與前女友分手情傷，駕車輾斃劉女。犯案後神情木然。（中時資料照）

這起「愛不到就撞死妳」的情殺案，發生在2008年12月18日上午8點05分，當年就讀南縣某管理學院觀光系三年級學生洪男（21歲），8月與交往2年多的同班女友劉女（20歲）分手，疑因不滿劉女於11月起，與顏姓同班男同學交往，事發當日駕駛白色自小客車埋伏在劉、顏在校外租屋處前，見2人共乘機車準備上學，即尾隨在後，於縣道176線西向東22.45公里處時，突然加速自後追撞，劉、顏2人飛出跌落在快車道。

洪男見2人被撞倒地，駕車向前行駛約200公尺後，又由快車道迴轉，以時速3至5公里的速度，逆向輾壓半坐著的劉女，還企圖倒車輾過顏男，受傷的顏男忍住疼痛，起身跳到中央分隔島，才及時逃過一劫。

洪男撞死前女友後被攔下痛毆，倒地痛哭。（中時資料照）

由於事發時正值該校學生趕上第一堂課，人車眾多，路過民眾與同學見狀受到驚嚇，當場放聲驚叫，沒想到，洪嫌又欲倒車衝撞劉女第3次，此時與劉女另一名袁姓同班同學見狀，立即騎著重機車阻擋在洪男車子的後方，洪男打開後車廂，下車欲將已無反應的劉女抱上車逃離現場，遭被同學制伏。

時間回到2007年，洪男是該管理學院的學生，與劉女班對，劉女外表出眾，在校活潑外向，被封為校花，不過，兩人感情2008年8月生變，鬧得不歡而散，分手近4個月後，洪男不滿前女友與同班的顏姓同學交往，傳簡訊恐嚇劉女「妳帶走我全部，我也要帶妳走」，劉女感到相當害怕，顏姓男友也擔心女友遭遇不測，因此搬進租屋處同居，就近保護女友。

同年12月，洪男在教室喝酒鬧事，被校方送往醫院，接著被帶回台北的住處，後來竟向家人佯稱回學校拿行李，隨即開著家裡的車子南下，買了沙拉油、木炭、汽油等物品，想要燒死劉姓前女友。

洪男開車到劉女的租屋處，等候她上午出門上學，沒想到看見劉女與顏男騎車甜蜜雙載，頓時心生恨意，緊隨在2人身後，加速將車撞飛，劉女遭撞後倒地，當時尚有呼吸，沒想到洪男再度逆向迴轉，二度輾過劉女致死。

律師、檢方、法官聯手還原洪男當時精神狀況，聲淚俱下地訴說成長背景，從小希望得到關愛、以及犯案前曾經到精神科求診的狀態，當年一審將洪男判處無期徒刑，卻引起社會譁然，也有不少人批評審判者是「恐龍法官」。日前，台南地院召開模擬法庭，由律師、檢察官、法官還原當時的狀況，交由國民法官審判，國民法官依然判處洪男無期徒刑。

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