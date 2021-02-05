北市某大樓今傳出有確診者相關足跡，整棟大樓緊急全面消毒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）表示，關於北市大樓疑有確診者足跡一事，指揮中心並沒有收到相關的消息，且整體疫調中也沒有這個區域。

陳時中今在記者會上澄清，關於北市某大樓整棟緊急消毒，傳出有確診者相關足跡，「指揮中心目前沒有收到相關消息，且整體的疫調中也沒有這個區域」。為了謹慎起見，指揮中心也有詢問北市衛生局，確定沒有這樣的足跡報告。

一位民眾透露北市某大樓疑似出現確診者足跡，傳1名保險業務員老公疑似確診，大概在昨天晚間10時左右，整棟樓進行大消毒。對此，台北市衛生局長黃世傑表示，目前尚未接獲此消息。

針對此消息，北市衛生局疾病管制科長余燦華稍早也表示，只要是有居家檢疫者等情形，衛生局都會派員去消毒，並不是去消毒就代表有確診者，請民眾不要太緊張。

(中時新聞網)