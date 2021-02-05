【愛傳媒黃強波專欄】年輕朋友已不止一次問我，什麼是「馬維拉」了。這也難怪，要認識「馬維拉」得通過「李維拉」來詮釋，但他早在2013年就引退，那時學生們還在唸國小，怎會識得？

其實李維拉（Mariano Rivera）是美國職棒洋基隊的一代名投，以通算生涯救援652次，成為MLB大聯盟救援王。2005年「台灣之光」王建民在洋基隊開始發熱，台灣興起收看美國職棒轉播的風潮，常接替先發投手王建民登板的隊友李維拉，因而也為國人所熟知。

那麼「馬維拉」又是怎麼一回事？前總統馬英九於2016年5月20日卸任後，理應與新任總統蔡英文主持的國政無涉，但吊詭的是，三不五時就會被拉出來墊背，不管是政策缺失，還是弊案不法，一推二五六，通通歸給他就是了。因此馬英九成為民進黨政府出包時的最佳救援投手，故有「馬維拉」之名。

馬英九離開總統職位迄今也五年了，照理民進黨應不好再牽拖，然而「馬維拉」登場救援的局數卻有增無減。以近來時事為例，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）取消訪台，綠營說是被馬英九唱衰的。有監察委員指過去以「中華台北」觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），涉嫌傷害我國主權，是馬英九不對。開放萊豬進口是因前任總統已答應美國，所以蔡英文只能照做，反正都是馬英九不好。連被部立桃園醫院群聚感染扯到的18年前SARS期間和平醫院封院事件，這樣的陳年舊帳，還是要死磕馬英九，絕不放過。

而涉及前總統陳水扁國務機要費弊案的通緝犯，潛逃美國已多年的新光醫院前副院長黃芳彥，日前在南加州橙縣豪宅附近舉槍自盡，民進黨立院黨團總召柯建銘也能厚顏瞎掰是被馬英九害死的。因為是馬英九對扁案「司法追殺」，才讓黃芳彥客死他鄉。笑話了，請搞清楚！黃芳彥是被中華民國政府依法通緝的，並不是被馬英九通緝，這干他何事？明明黃某是一個畏罪落跑，被特偵組依洗錢罪起訴並發布通緝25年的逃犯，卻被講成是受迫害的流亡義士。綠營人士這樣的「封神大法」，簡直混淆視聽、顛倒黑白，莫此為甚。

即使潛艦國造這種跨越數任總統的重大國防政策，近期進度不順，綠營竟然還說是馬英九的錯。民進黨和側翼組織指責2004年至2006年間，在野的藍營立委曾將潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，而2008年馬英九接任總統後也全力阻擋潛艦案。這當然是可受公評之事，但不要忘了，在野黨的使命正是監督政府，幫人民看緊荷包，難不成打著「愛台灣」 幌子，軍購預算就可任由浮濫編列？此外，這必須在當年的時空背景下解讀才有意義。彼時兩岸關係相對和緩，有別於現下劍拔弩張的嚴峻態勢，戰略構想自然大相逕庭，可強化區域防空，愛國者三型反飛彈系統之類的防衛性武器優先，潛艦之類的攻擊性武器自然其次，也是合理想定。以美蘇關係為例，冷戰時期雙方以大量核子武器對峙，達成互相保證毀滅的「恐怖平衡」；但蘇聯解體之後，美國和後繼的俄羅斯關係一度好轉，兩國戰艦還曾在北太平洋聯合演習。至於現在，美俄兩國又走回對抗的老路。其理安在哉？套句蔡英文常講的話，就「時空不同」而已。

以關切潛艦案最力的《自由時報》來說，該報雖對國民黨和馬英九痛加針砭，但仔細審視，卻也不乏自己打臉以及讓民進黨尷尬的內容。例如2011年1月26日〈接見薄瑞光 馬首次促美售我潛艦〉，即報導馬英九於接見美國在台協會理事主席薄瑞光時，首度向美方提出軍購需求，表示台灣人民普遍關切兩岸軍事失衡，台灣很希望獲得柴電潛艦…云云。2013年1月28日亦報導〈馬接見美議員 要求售台潛艦〉，指馬英九跟美國國會議員會面，表示兩艘茄比級潛艦在台灣服役已超過四十年，原本的設備就很老舊，因此必須向美國再次提出軍售新潛艦的要求。2013年4月14日則刊登〈國防要不分藍綠、不分軍種〉投書，引前國防部長蔡明憲說法，強調2004至2008年間台灣本有機會自力研發潛艦。但令人遺憾的是，當時李傑部長對直接軍售的堅持，以及前總統陳水扁並未反對國防部立場，以致契機盡失直到今天。然而，該報現在卻將相關問題全都甩鍋給國民黨和馬英九，實在有欠公允。

中共政權自1949年建政以來，總喜歡宣傳是它推翻了壓在老百姓頭上的「三座大山」：列強帝國主義、中國歷朝封建主義、以及國民黨官僚主義。中共熱衷如此洗腦，無非是想表達它是人民的大恩人，所以應該無條件擁護黨的領導。而一旦遇上天災人禍，生靈塗炭，就推說是「三座大山」積弊太深，並非共產黨不行，以平息民憤。由此來看，民進黨政府和中共還真的愈來愈像，因為民進黨也有「新三座大山」：共產黨、國民黨、還有馬英九，反正執政無能，全牽施給這三者就可轉移焦點了。

不過「馬維拉」再怎麼好用，民進黨還是要適可而止，畢竟蔡英文總統的任期有限，今天上場的「馬維拉」，就會是三年後登板的「蔡維拉」。戒之！慎之！

作者為資深媒體人

照片出處：立法委員洪孟楷臉書

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(中時新聞網)