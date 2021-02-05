陳姓病人（左三）出院當日與醫護合照。（梧棲童醫院提供）

陳姓病人(右)回診時與心臟內科劉誌宗醫師(左)合照。（梧棲童醫院提供）

62歲的陳先生，長久以來都有打球與跑步習慣，下班後至運動場慢跑時突然倒地，並出現OHCA (醫院外心跳停止) 狀況，還好當時同在運動場的跑友進行CPR（心肺復甦術），並聯繫童綜合醫院救護車緊急到場；經AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊後恢復心跳而緊急送醫，再由心臟內科劉誌宗醫師進行心律不整治療後復原狀況良好，住院八天後即出院返家休養。

童醫院指出，62歲的陳先生，從事跑步運動已經有十多年，下班後到梧棲區運動場跑步，沒想到跑了一下就整個人向前撲倒在地，跑友剛好是任職童綜合醫院社區健康服務部的張玉欣課長發現後，立即向前確認還有脈搏後，將人側躺呈現復甦姿勢，讓口中分泌物流出避免阻塞呼吸道，而後立即通知救護車到場。

隨後正要將人抬上擔架前，發現病人突然呈現OHCA(醫院外心跳停止)的狀態，救護車隨車護理人員立即施予CPR，並使用配置在救護車上的AED進行電擊，電擊一次後病人的心跳恢復跳動，緊接著後送到童綜合醫院急診室搶救。

心臟內科醫師劉誌宗接手處理後，先進行心導管檢查，發現患者的血管並未有阻塞情形，研判應為致命性心律不整而導致的心臟停止有效的跳動，先收治加護病房繼續搶救。第三天陳先生終於甦醒，並於第六天病情穩定後再裝設植入式體內自動去顫器，隔日轉至普通病房，兩天後即出院返家休養，出院隔週回診檢查一切正常。

陳先生表示，雖然對於昏倒後的一切完全沒有記憶，但聽親友轉述整個送醫與治療過程，發現真是生死一瞬間，很感謝現場協助的跑友們，尤其張玉欣課長的立即處置和童綜合醫院醫護人員這些日子以來的搶救，才能夠與家人團聚一起過年。

童綜合醫院緊急救護科主任黃泰霖說，AED(俗稱傻瓜電擊器)費用不低，各醫院的救護車並未規定強制配置，但是對於猝倒的民眾而言卻是救命的重要關鍵。因此童綜合醫院特別在全部救護車都添購AED 設備，並訓練本院救護技術員熟悉操作。而陳先生正是配置後第一位使用的個案，也很高興真的發揮AED的最大效用，救回了一條寶貴生命。

心臟內科劉誌宗醫師強調，心律不整可能發生在各種年齡層，當致命性心律不整發生時，會造成血液無法循環至全身，如同陳先生突然出現心跳停止的猝死狀況。幸好患者發生OHCA時，第一時間獲得正確且有效的搶救，也讓患者能夠重拾正常生活。

(中時 )