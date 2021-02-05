根據美國智慧財產權組織(U.S. Intellectual Property Organization)最新報告，2020年韓國三星電子獲美專利數量為全球第二，LG集團第三，第一名則是美國的IBM。

美國智財權組織指出，全球最大智慧手機與記憶體晶片製造商三星電子，2020年拿到8,539項美國專利授權，年減約1％。同時，這也是這家韓國最大的家族企業，連兩年都保持第二名殊榮。

至於第三名，屬於同是韓國的LG集團，下有LG電子與LG化學。LG集團手擁5,112個專利權，年增4％。

美國IBM以9,435項傲視全球居龍頭寶座，2019年也是第一名。

第四位日本Canon有3,689項，第五是Intel有3,284項，再下來依序為軍武製造商雷神 (Raytheon)有3,213項，中國大陸的華為有3,178項與微軟電腦的2,972項。

蘋果電腦2020年登記註冊2840項專利，年增12％，排名從第14位上升到2020的第11位。

韓國現代汽車擁有1,626項專利，排名第21位，而SK集團擁有1,091項專利，排名第43位。

(時報資訊)